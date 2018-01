Hagi viseaza frumos: "Cred ca putem sa fim campioni mondiali intr-o zi! O sa cred pana in ziua cand o sa mor!"

Gica Hagi le-a povestit englezilor despre experientele traite alaturi de nationala Romaniei la Campionatele Mondiale din 1994 si 1998.

"Regele" a oferit un interviu pentru revista FourFourTwo in care a rememorat meciurile cu Argentina sau Columbia, dar si dezamagirile traite in partidele cu Suedia si Croatia. "Generatia de Aur" a fost la un pas de a urca pe podium la Campionatul Mondial din 1994, insa Hagi nu si-a pierdut speranta: inca mai crede ca Romania poate deveni campioana mondiala intr-o zi.

"Am stiut ca vom face o treaba buna in 1994 si chiar am spus in presa asta. Am simtit. Multi dintre colegii mei jucau la echipe bune si aveau mai multa experienta ca in 1990. Am inscris un gol spectaculos in primul meci. Mereu am incercat imposibilul cand am fost pe teren. A fost fantastic sa eliminam Argentina. I-am facut pe romani fericiti. Am jucat pentru Romania, nu pentru mine. Cu jucatori ca Ilie Dumitrescu si Florin Răducioiu aveam sentimentul ca nu putem sa fim invinsi. Ne-a lipsit ceva ca sa trecem de Suedia. In 1998 am fost eliminati de Croatia pentru ca nu am crezut ca putem sa castigam Campionatul Mondial. Poate asta e problema noastra. Cred ca putem sa fim campioni mondiali intr-o zi. O sa cred pana in ziua cand o să mor", le-a declarat Hagi englezilor.