Hagi, Popescu si Petrescu vor fi din nou antrenati de Piturca! Meci URIAS in memoria lui Prodan

Prima editie a cupei Daniel Prodan se va incheia cu un meci urias!

Pe 14 noiembrie, in sala din Chiajna, se vor intalni Steaua 96 si Romania 94-98, echipele in care Prodan a stralucit ca fotbalist. Din 'lotul' Romaniei nu vor lipsi Hagi, Popescu, Petrescu, Dorinel sau Ilie Dumitrescu, in timp ce pentru Steaua vor juca Adi Ilie, Marius Lacatus, Adi Matei sau Vivi Rachita.



Antrenor la Steaua va fi Emeric Ienei, in timp ce pe banca Romaniei va sta Victor Piturca!

Steaua 1996: Stelea, Stângaciu, Gherasim, Bucur, Csik, Răchită, Baciu, Miu, Călin, Lăcătuş, Răducan, Dennis Şerban, Adrian Ilie, Gîlcă, Militaru, Filipescu, Roşu, Ciocoiu, Panait, Panduru, Pârvu, c. Munteanu, Nagy, Ad. Matei Antrenor: Emeric Ienei

România 1994-1998: Prunea, Preda, Dumitrescu, Popescu, Selymes, Munteanu, Hagi, Petrescu, Moldovan, Sabău, Lupescu, Ciobotariu, Belodedici, Răducioiu, Pancu, Gabriel Popescu Antrenor: Victor Piţurcă