Hagi, Cristiano Ronaldo, Neymar! The Sun face harta fotbalistilor MONDIALI nascuti in 5 februarie

Jurnalistii englezi de la The Sun ii transmit "La multi ani" lui Gica Hagi, nascut in data de 5 februarie.

Ora exacta in Sport! In fiecare zi, de la 10:45 si 21:00! O noua experienta in tribuna de peste 1 milion de oameni! DESCARCA GRATUIT noua aplicatie Sport.ro! Bucurati-va de fotbal

Hagi este pe lista unor fotbalisti de talie mondiala nascuti in aceasta zi.

"Hagi era supranumit 'Maradona din Carpati' pentru calitatile sale tehnice", il descriu cei de la The Sun pe "Regele" Generatiei de Aur a Romaniei.

Hagi sarbatoreste astazi alaturi de alte nume uriase din fotbal, precum Cristiano Ronaldo, Neymar, Tevez, Januzaj sau Palacio.

Hagi a primit deja un cadou in ziua in care implineste 52 de ani. A reusit sa o invinga pe Dinamo, sambata seara, in Stefan Cel Mare, cu 2-1, dupa ce formatia lui Andone a avut 1-0 la pauza.