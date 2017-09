Giulestiul se DARAMA dupa Rapid - Steaua! Visul lui Pancu pentru un derby URIAS

Steaua si Rapid ar putea juca pe National Arena primul derby din liga a 4-a! Stelistii lui Lacatus n-ar spune nu! Rapidistii nu cred ca pot aduna atata lume!

Rapidul lui Pancu si Niculae a strans 7000 de oameni in Giulesti la primul meci.

"Ca sa joci pe National Arena ar trebui sa joci cu 30 de mii in tribuna si cred ca nu e cazul in momentul de fata", spune Pancu.



Steaua si Rapid pot avea 4 derby-uri in liga a 4-a. Si aici se va juca play-off. Pancu vrea ca stadionul din Giulesti sa fie demolat dupa un derby cu stelistii.

"Sunt convins ca va fi o atmosfera ca pe vremuri. Si stadionul asta merita o ultima emotie inainte de a fi reconstruit!", cere Pancu.