Giulestiul poate ajunge in situatia stadionului Stefan cel Mare. Probleme intre lichidatorul FC Rapid si Clubul Sportiv

Nu doar stadionul lui Dinamo are probleme! Si cel din Giulesti e in pericol sa nu fie reconstruit pentru EURO 2020, totul din cauza unor imprimante si calculatoare vechi!

Lichidatorul financiar al Rapidului blocheaza constructia noului stadion in Giulesti. Are de recuperat bunuri de la echipa ajunsa in faliment.

"El nu revendica stadionul sau cladirea. Dansul cere imprimante, calculatoare, scaune, turnicheti, fotolii", spune Vali Ionescu-Caciureac, presedinta CS Rapid, care incearca sa deblocheze situatia.

Sefa CS Rapid le transmite fanilor ca Giulestiul nu va ajunge in situatia stadionului lui Dinamo!

"Nu exista niciun impediment ca stadionul Giulesti sa nu intre in programul EURO 2020. Imi doresc sa existe o echipa de fotbal Rapid, sa mearga mai departe istoria si echipa sa joace pe noul stadion", spune ea.