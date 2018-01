Gica Popescu, angajatul Guvernului! Popescu este noul consilier al premierului pentru Euro 2020

Gica Popescu a revenit in fotbal.

Premierul Mihai Tudose a facut anuntul. Fostul capitan al Barcelonei si al echipei nationale va fi consilierul premierului si se va ocupa de pregatirea meciurilor de la Campionatul European din 2020.

"In 2013, Romania s-a batut in piept ca organizeaza o grupa de la CE de fotbal. Am batut palma cu UEFA, am fost foarte mandri in momentul ala. Nu s-a făcut nimic. Ne trebuiau patru stadioane. Am gasit niste oameni extraordinari care se pricepeau sa faca o banca, o autostrada. Domnul Ciolacu a zis sa luam pe cineva care a facut fotbal. Pe cineva care stie unde e UEFA. S-a discutat cu solutia respectiva, in decembrie. Care a vrut sa vada dosarul, sa stie in ce se baga. Azi a zis da. De azi am un consilier nou, il cheamă Gică Popescu.

I-am spus ca ii multumesc ca de azi iti nenorocesti din nou viata. Nu stiu daca i-am facut un bine. Sunt convins ca si Gică Hagi va da o mana de ajutor. Cand i-am chemat la Guvern in decembrie, erau mai timorati. Le-am spus ca noi trebuie sa fim timorati", a declarat Mihai Tudose la Antena3.

Romania va fi gazda a patru partide de la Campionatul European din 2020. Trei meciuri din faza grupelor si o partida din optimi se vor desfasura in Romania. Postul de consilier al premierului va fi primul proiect in care se va implica Gica Popescu dupa eliberarea din inchisoare din 4 noiembrie 2015. Gica Popescu a executat 20 de luni de inchisoare, pedeapsa dictata in "Dosarul Transferurilor".