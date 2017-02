FOTO: Cel mai tare mesaj de la proteste a fost la Iasi! Ce scria pe o pancarta despre Cristi Borcea

Fotbalului romanesc a fost implicat si el in protestele din Romania, chiar daca indirect.

Ora exacta in Sport! In fiecare zi, de la 10:45 si 21:00! O noua experienta in tribuna de peste 1 milion de oameni! DESCARCA GRATUIT noua aplicatie Sport.ro! Bucurati-va de fotbal

Sute de mii de romani au iesit in toata tara la proteste in ultimele 4 zile, cerand retragerea ordonatelor de urgenta. Pe langa mesajele impotriva Guvernului, protestatarii s-au intrecut in mesaje care mai de care mai hazlii.

Daca la Bucuresti a aparut chipul lui Gica Hagi, iata ca la Iasi oamenii si-au adus aminte de fostul actionar de la Dinamo, Cristi Borcea. Mesajul ironic al unui protestar facea aluzie la scandalurile din lumea mondena in care a fost implicat Borcea. "Ascundeti femeile! Iese Borcea!"

Vineri seara aproximativ 15.000 de ieseni au iesit in strada pentru a protesta.

Sursa foto: Hotnews