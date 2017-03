Fostul fotbalist de la Poli, Porto si Boavista, Ioan Timofte, retinut de DIICOT intr-un dosar de camatarie

Perchezitiile in dosarul de camatarie cu un prejudiciu de 3,5 milioane de euro continua.

Vineri, 11:15, Reghecampf vorbeste in direct la Sport.ro inaintea derby-ului cu Viitorul! 13:00, live pe www.sport.ro: tragerea la sorti pentru Champions League si Europa League!

Fostul fotbalist Ioan Timofte a fost ridicat de procurorii DIICOT, in urma perchezitiilor facute in judetele Timis si Suceava, la persoane suspectate ca au oferit bani cu camata la aproximativ 30 de oameni, care au ramas fara case, pentru ca nu au reusit sa returneze sumele primite, prejudiciul in acest caz fiind de 3,5 milioane de euro.

Timofte urmeaza sa fie audiat la sediul DIICOT Timisoara.

Alaturi de fostul fostbalist au mai fost ridicati si liderii gruparii infractionale, fratii Tuta si Artur Martinescu. Ioan Timofte este cunoscut ca un pasionat al jocurilor de noroc.

Procurorii DIICOT - Serviciul Teritorial Timisoara fac, vineri dimineata, 16 perchezitii intr-un dosar in care se fac cercetari fata de 17 persoane suspectate de constituire a unui grup infractional organizat, camata, evaziune fiscala si spalare de bani.

In perioada 2010-2017, a fost constituit un grup infractional organizat ”de mari dimensiuni”, care a actionat in municipiile Timisoara si Suceava si care acorda imprumuturi de bani, ”prin contracte perfectate ad validitatem, in continutul carora erau disimulate si dobânzile aferente sumelor imprumutate”, arata anchetatorii.

”Contractele de imprumut erau perfectate cu obligatia persoanelor imprumutate de a oferi garantii imobiliare solide. in cazul in care persoanele imprumutate nu rambursau la termen debitul contractat se demara procedura executarii silite, in regim de urgenta.

Sumele de bani imprumutate si dobânda perceputa erau preluate, atât cash cât si prin virament bancar, direct de catre camatari sau prin intermediul persoanelor din anturajul acestora”, preciza DIICOT.

Potrivit sursei citate, liderii gruparii infractionale foloseau diferiti membri ai familiei si alti apropiati ca interpusi la incheierea contractelor de imprumut sau ii imputerniceau ulterior pe acestia sa initieze procedura executarii silite impotriva victimelor.