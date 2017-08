Fiul lui Ilie Dumitrescu a lasat fotbalul pentru actorie si vrea sa ajunga la fel ca DiCaprio! Cum arata Ilie Dumitrescu Junior, la 20 de ani

Fiul lui Ilie Dumitrescu debuteaza ca actor si viseaza sa ajunga cunoscut ca idolul sau Di Caprio. Filmul cu Ilie Junior va aparea in cinematografe in septembrie.

"Un pas in urma serafimilor" e filmul de debut al lui Ilie Dumitrescu Junior. Fiul fostului mare atacant are 20 de ani si a renuntat la fotbal pentru actorie. Ca si fiica lui Hagi, Ilie Junior vrea sa ajunga la Hollywood. Carmen Tanase si Adela Popescu i-au fost profesoare.



"Mi s-a reprosat ca am un stil de joc aproximativ la fel cu cel al tatalui meu. Cu siguranta actoria e mai frumoasa decat fotbalul", spune Ilie Junior.