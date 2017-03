EXCLUSIV | Reactia favoritului pentru preluarea noii echipe a CSA: "Nu am semnat, dar cautam jucatori"

Lyon - AS Roma, joi, 22:00, IN DIRECT la Sport.ro

In fruntea listei lui Lacatus pentru postul de antrenor al noii echipe a CSA Steaua, Ion Ion, fost jucator al formatiei ros-albastre in anii '70, a vorbit la Ora Exacta, IN DIRECT la Sport.ro.

"Nu sunt inca antrenorul CSA Steaua. Cand voi semna, atunci voi fi. Sunt o alternativa pentru proiectul acesta initiat de CSA.

Discutiile exista, dar intr-o saptamana se vor clarifica.

Deocamdata, nu exista nimic acolo, trebuie sa gasim jucatori. Urmarim ligile a doua si a treia. Profilul jucatorilor trebuie sa se incadreze intre 18 si 24 de ani. Exista si cativa fotbalisti de perspectiva la juniori, la categoria 16 ani, dar ei trebuie sa mai creasca.

E adevarat ca sunt si jucatori catre trimit CV-uri si isi ofera serviciile. Noi luam in calcul orice varianta pentru formarea unui lot competitiv.

Inca nu stiu nimic de buget, nici de liga in care va evolua echipa. Se asteapta hotararea AMFB", a spus Ion Ion la Ora Exacta in Sport, IN DIRECT la Sport.ro