EXCLUSIV | Pregateste Iordanescu marea "bomba"? Fostul selectioner, despre candidatura la sefia FRF: "Inca mai am timp"

Anghel Iordanescu, fostul selectioner al echipei nationale a Romaniei, a vorbit in aceasta dimineata la Ora Exacta in Sport.

Iordanescu a vorbit despre viitorul fotbalului romanesc si alegerile de la FRF. El spune ca la sefia Federatiei vor candida mai multi oameni decat cei vehiculati pana acum: Burleanu si un reprezentant al Generatiei de Aur. La final, acesta a spus mai in gluma, mai in serios ca si-ar putea depune candidatura.

"Cred ca trebuie sa asteptam sa vedem lista intreaga a candidatilor. In momentul de fata sunt doar presupuneri, haideti sa asteptam si sa vedem toata lista.

Este clar ca vor fi si alte nume, nu numai cele enumerate pana acum, Burleanu ori Lupescu. Cred ca e important sa vedem lista si programul fiecarui candidat.

Lupescu ar fi un fraier sa renunte la functia de la UEFA. Eu mi-as dori foarte mult sa vina, dar nu cred ca poate sa il convinga cineva sau ceva anume. Daca e sa fim sinceri, fotbalul romanesc are nevoie de un om ca Ionut Lupescu.

Nu m-am gandit inca sa-mi depun candidatura, dar mai am timp sa o fac", a spus Anghel Iordanescu la Ora Exacta in Sport, IN DIRECT la Pro X.