EXCLUSIV | Omul care vrea sefia LPF: "Am terminat aceeasi facultate ca Liviu Dragnea, dar nu ne-am intalnit la gratare! E nevoie de un manager bun"

Sorin Dragoi si-a depus candidatura la sefia LPF. Acesta spune: "Am terminat aceeasi facultate ca Liviu Dragnea, dar nu ne-am intalnit la gratare".

Presedintele ACS Poli Timisoara, Sorin Dragoi, si-a depus, miercuri, candidatura la conducerea Ligii Profesioniste de Fotbal. Dupa ce in mass-media s-a scris ca este sustinut de liderul PSD Liviu Dragnea, Dragoi a spus ca nu a facut politica si nu este un produs politic. El a recunoscut ca a fost coleg de facultate cu Dragnea, dar a precizat ca nu este prieten cu acesta: "Ne-am intalnit, dar nu des, nu la gratare.



"Ieri mi-am depus candidatura la Liga si unul dintre punctele din program este coreloarea acestor diferente care sunt intre cluburile de fotbal cu organismele statului (nr. - finantarea cluburilor de catre autoritatile locale). Ar trebui pusa ordine in lucrurile astea, ca sa stie cluburile sa-si faca un buget si sa stie pe ce bazeaza. Nu sunt un produs politic, nu am facut politica si nu s-a pus niciodata problema de sustinere politica. Am terminat aceeasi facultate in Bucuresti cu Liviu Dragnea. Ne-am intalnit, dar nu des, nu la gratare. Candidatura mea la LPF se bazeaza pe transparenta si management. Venind din pozititia de presedinte al unui club de fotbal, stii cu ce probleme te-ai lovit si poti, din pozitia de presedinte al LPF, sa faci mult mai multe lucruri pentru cluburile de fotbal din Romania. Nu ma hazardez sa spun un numar de voturi, este prematur la ora actuala. Am inceput o campanie, am trimis programul meu tuturor cluburilor, celor care voteaza, sa-l studieze, sa putem discuta pe tema aceasta si o sa vedem rezultatul final in data de 23 octombrie. Cu Razvan Burleanu ma stiu, ne cunoastem, ne-am intalnit intamplator, dar pana la urma si Liga, si Federatia au acelasi scop, ca fotbalul romanesc sa creasca. Vedem daca o sa-l votez la FRF", a declarat Dragoi la Pro X.

Inainte de a fi presedinte al lui ACS Poli, Dragoi a lucrat patru ani la Primaria Timisoara ca city mananger.

La alegerile pentru presedintia LPF, din 23 octombrie, si-au mai anuntat candidatura actualul conducator Gino Iorgulescu si fostul presedinte al clubului Otelul Galati Marius Stan.