Veste SENZATIONALA la echipa cu golaveraj 1-31 dupa 3 etape! Aduce jucatori care au trecut pe la Chelsea si Monaco

Fanilor din Suceava nu le vina sa creada care sunt ultimele vesti venite de la conducerea Forestei. :)

Dupa ce au trimis in teren doar juniori la primele 3 partide din B si au primit 31 de goluri, sucevenii sunt aproape sa fie preluati de un investitor strain. La echipa au ajuns deja mai multi fotbalisti, intre ei doi cu Chelsea si AS Monaco in CV.

Capitan la juniorii lui Chelsea in urma cu 6 ani, Pappoe (23 de ani) a mai fost si in lotul lui Brighton iar ultima oara a jucat in Maldive. Khalid Chalabi (22 de ani) are si el un trecut de lux. Atacantul a jucat pentru echipele secunde ale lui Monaco si Sochaux.

Alaturi de ei, Foresta mai incearca sa-i legitimeze urgent pe Issaga Diallo (30 de ani, senegalez, ultima data in campionatul din Cipru) si pe turcul Seven Chan (19 ani). Miercuri, la meciul cu FC Arges de pe teren propriu, Foresta vrea sa-i aiba in lot si pe Masella, Cerlinca si Vlad Stanescu, jucatori care au evoluat pe Areni si sezonul trecut.

Pe langa achizitiile de jucatori, noii investitori promit ca vor aduce si un antrenor strain. La Suceava a ajuns deja un preparator fizic francez, fost atlet francez de Mondial in proba de 800 de metri, trecut pe la Crystal Palace, conform GazetaSV.ro.