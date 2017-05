Echipa din Romania care a cumparat autocarul unei echipe de UCL: ii va duce pe jucatori in deplasarile din liga a treia

In direct la PRO TV, finala Europa League: Ajax - Manchester United. Miercuri, 24 mai, 21:45! Finala Cupei Romaniei: sambata, 20:45, in direct la Sport.ro: Astra - FC Voluntari!

Jucatorii Petrolului Ploiesti se pregatesc sa faca deplasarile la meciurile din liga a treia cu un autocar de 70.000 de euro, care i-a apartinut lui Dinamo Zagreb!

Potrivit republikanews.ro, Cristi Vlad, presedintele Petrolului, precum si un reprezentant al sponsorului echipei, au incercat in ultimele saptamani sa gaseasca un autocar pentru echipa. In cele din urma, acestia au reusit sa achizitioneze fostul autocar al lui Dinamo Zagreb.

Autocarul urmeaza sa ajunga la Ploiesti si sa fie revopsit. Leul lui Dinamo Zagreb va fi inlocuit cu un lup!

Petrolul are foarte mari sanse sa evolueze din sezonul viitor in liga a treia. Formatia ploiesteana conduce detasat seria din liga a patra in care evolueaza!