"E o GAFA foarte mare!" Situatie incredibila pentru Academia Rapid, dupa 200.000 de euro investiti! Anuntul facut de Pancu

Daniel Pancu spune ca Rapidul va obtine pana la urma certificatul de personalitate juridica.

Tribunalul Bucuresti a respis prin sentinta definitiva cererea clubului, scrie Prsport. Decizia judecatoreasca este echivalenta cu dezastrul pentru rapidisti. Clubul nu-si mai poate lua Certificatul de Identitate Sportiva de la Minister si nu mai are dreptul nici macar sa joace in barajul de promovare pentru Liga a 3-a.

Fara personalitate juridica, Academia nu poate intra nici in licitatia pentru marcile Rapid, detinute de societatea aflata in faliment care a reprezentat Rapidul in Liga 1.

"Avem asigurari ca lucurile se rezolva. Nu stiu care a fost problema. S-a depus o contestatie ca nu avem voie sa ne numim Rapid cu toate ca mai sunt cateva echipe cu numele asta. Se pare ca s-a intarziat cu o zi sau doua cu apelul. Este o gafa foarte mare din partea casei de avocatura care trebuia sa se ocupe. Noi de atunci de cand s-a dat decizia in prima instanta aveam pregatit si planul B, am primit asigurari ca nu va fi niciun fel de problema.

Primaria deocamdata nici nu a sustinut financiar, finantarile sunt de la privati, a fost si un comunicat in sensul asta. S-a spus clar cat s-a cheltuit in prima parte a campionatului, sunt bani foarte multi pentru liga a patra, ar fi fost doar o plimbare pentru noi si Steaua daca nu erau problemele astea.

Sunt multe piedici, dar de la rapidisti, cand cineva vine cu un proiect cat de cat pentru salvarea Rapidului, eu unul fac doi pasi in spate si vreau sa vin ca si suporter la stadion. Momentan doar piedici si nu vad nimic palpabil din partea altor persoane", a spus Daniel Pancu la Ora exacta in Sport.



In ciuda problemelor, Pancu e convins ca Academia Rapid va reusi promovarea. Meciul cu Steaua are sanse mari sa se dispute la Chiajna.

"Am vazut ca si adversarii nostri se intaresc, cred ca suntem favoriti in continuare. Vor mai veni jucatori, au venit jucatori de mare experienta in aceasta iarna, vor mai veni 3-4, doi foarte tineri de perspectiva. S-au cheltuit multi bani si se vor cheltui pentru ca Rapid sau cum se va numi sa continue.

Birocratia in Romani este cum este, lucrurile dureaza mai mult decat in alte parti. Cu ProRapid stiam ca se va rezolva, nu s-a rezolvat, legat de palmares stiam ca se rezolva in cateva luni, nu s-a rezolvat. In Romania orice dureaza un an sau mai mult.

Meciul cu Steaua nu e pe Giulesti, vom juca unde vor decide ei. Va trebui un stadion incapator, Chiajna sau alta locatie. Vom primi 1000 de bilete pentru suporteri, cate le-am dat si lor in tur. Va mai fi un meci in playoff cu Steaua, apoi finala Cupei probabil", a mai spus Pancu.