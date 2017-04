Dupa ce a jonglat cu portocale, Marius Niculae a jonglat si cu OUA DE PASTE! Cate a tinut pe picior. SUPER VIDEO

Marius Niculae a jonglat cu ouale de Paste. La asta e mai bun decat prietenul Ronaldo. Inainte sa joace cu Ronaldo la Sporting, Niculae a jonglat cu portocalele.

In 2000 si 2008, cand era la Dinamo, Niculae s-a dat in spectacol cu portocalele. In acest an, de Paste, Niculae a incercat sa tina oul pe picior.



"E mai greu cu ouale, ca nu sunt rotunde. Si ti-e frica sa nu le spargi", spune Niculae.

"Niculae i-a trimis mesaj de Paste prietenului Ronaldo."



"As vedea o finala Real Madrid - Juventus"