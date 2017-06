Dumitru Uzunea, fostul secund al Stelei, implicat intr-un accident rutier si internat intr-un spital din Bulgaria

Antrenorul Dumitru Uzunea, fost secund al Stelei in mandatul lui Costel Galca, in prezent colaborator al tehnicianului la Al Feiha, in zona Golfului, a fost implicat intr-un accident rutier in Bulgaria. ProSport scrie ca acesta a fost internat la un spital local si ca se afla in afara oricarui pericol.

Potrivit sursei citate, Dumitru Uzunea se afla in masina alaturi de familia sa.

Uzunea si Galca au colaborat la nationala U17 a Romaniei, la Steaua, Espanyol, precum si Al Taawon, cei doi fiind in continuare apropiati.