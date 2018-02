Drama traita de Eroul de la Sevilla! Duckadam ramane fara genunchi: "E terminat, mi-l schimba cu totul"

Lazio - Steaua, diseara, 20:00, IN DIRECT la ProTV

Helmuth Duckadam, fostul mare portar al Stelei, in varsta de 58 de ani, trece prin momente dificile. Problemele de la genunchi au revenit si va ajunge din nou "la cutit".

Duckadama a ajuns de urgenta la spital, iar dupa mai multe consulturi si radiografii a fost instiintat ca trebuie sa fie supus unei operatii.

"De ce nu sunt in Italia? Am probleme, nu s-a intamplat nimic altceva. Trag de supararile pe care le am cu genunchiul stang de vreo trei ani, dar, din pacate, trebuie sa ma operez. Voi suferi o interventie la genunchi, pentru ca am dureri foarte-foarte mari. O sa-mi schimbe cu totul genunchiul. E terminat si o sa-mi puna o proteza. Am tot sperat sa nu fie nevoie de asta, dar se pare ca nu este alta solutie. Trebuie sa ma obisnuiesc cu ideea", a spus Duckadam, citat de cotidianul Gazeta Sporturilor.

Doctorul Gheorghe Ioan Popescu, care il va opera pe Helmuth Duckadam, a vorbit si el.

"Domnul Duckadam are nevoie de operatie. Este una destul de grea, nu e chiar asa simpla. Practic, i se inlocuieste genunchiul care este afectat de artroza. Va fi schimbat cu unul de titan. Interventia dureaza maximum doua ore, dar este grea. Eu il voi opera. Asta daca nu se razgandeste intre timp", a spus medicul.