Dorinel Munteanu antreneaza in liga a TREIA din Romania! Cu cine a batut palma

Dorinel Munteanu isi face o revenire neasteptata in antrenorat.

Fostul campion al Ligii I cu Otelul a batut palma cu CSM Resita pentru a antrena echipa pe care a sustinut-o si financiar intr-o perioada. Dorinel a fost sfatuitor pentru clubul din liga a treia, iar acum a fost convins de autoritatile locale sa si antreneze pentru a ajuta la promovarea in liga a doua.



"Am avut o discutie cu domnul primar, maine ne vom intalni si vom hotari impreuna. Eu am venit de cateva etape langa baieti, langa Leo, pentru ca vreau sa ajut. Atat timp cat nu am o oferta avantajoasa, mi-as dori sa pot ajuta echipa, sa pot ajuta orasul meu, sa revenim in Liga a II-a. Am discutat cu domnul primar despre posibilitatea de a veni director tehnic, dumnealui mi-a propus acest lucru si maine vom stabili totul.

Echipa are un antrenor foarte bun, care va ramane in continuare si cred ca mult timp de acum incolo. Cred ca Leo Doana va promova echipa. Avem sanse la promovare, am vazut un grup de jucatori valorosi, am vazut sase sau sapte jucatori tineri foarte buni", a confirmat Dorinel Munteanu pentru expressdebanat.ro.