Dorinel Munteanu a ajuns in liga a TREIA! Cu cine a semnat fostul campion al Romaniei

Dorinel Munteanu a fost numit in functia de director tehnic al echipei CSM Scolar Resita, din Liga a III-a.

"Imi doresc sa nu se faca nicio speculatie, n-am venit la Resita sa-i iau locul antrenorului Leontin Doana si vreau sa fie foarte clar faptul ca am venit sa sprijin aceasta echipa prin tot ceea ce stiu eu. Discut foarte mult cu Leontin Doana, el este cel care ia deciziile, iar eu impreuna cu staful administrativ incercam sa-i asiguram toate conditiile antrenorului. Doana este cel care a promovat echipa in Liga a III-a si incercam impreuna sa ajungem in Liga a II-a. Ma bucura faptul ca avem câtiva jucatori tineri foarte talentati care provin de la centrul de copii si juniori de la Resita. Ma refer la Szijj, Bloju, Sandescu si Muselin", a spus Munteanu la conferinta de presa in care a fost prezentat oficial.

Primarul orasului Resita, Ioan Popa, a afirmat ca formatia CSM scolar Resita isi doreste promovarea in Liga a II-a: "As vrea sa va anunt cu bucurie de faptul ca, in urma unor discutii pe care le-am avut in interiorul clubului impreuna cu Dorinel Munteanu, am convenit de comun acord, ca in perioada urmatoare sa-l integram in echipa si sa ni se alature in demersul nostru de-a incerca sa promovam in Liga a II-a. Dorinel Munteanu va ocupa functie de director tehnic al clubului si nu cred ca mai este necesara o prezentare detaliata a lui. Este cel mai selectionat român la echipa nationala, este un banatean de-al nostru si este un om care a fost educat in fotbalul german foarte multi ani. Dorinel a trait intr-o galerie de invingatori, stie ce inseamna sa ai o atitudine pozitiva de invingator si sper sa reuseasca sa-si aduca aportul in mentalul jucatorilor astfel incât sa ne realizam obiectul pe care ni l-am impus pe parcursul acestui campionat, si anume promovarea in esalonul".

Antrenorul Leontin Doana a precizat ca el va fi raspunzator de rezultatele echipei: "Consider ca este un lucru benefic venirea la echipa a lui Dorinel Munteanu. Noi am plecat la drum cu gândul sa ocupam unul dintre primele sase locuri, am ajuns sus in clasament, iar acum speram sa ajungem in Liga a II-a. Dorinel este un prieten foarte bun de-al meu, orice sfat este binevenit, iar cel care va raspunde de rezultate daca nu vor fi cele asteptate de noi, acela voi fi eu. Eu voi decide in continuare alcatuirea echipei, iar la antrenamente Dorinel Munteanu ma va ajuta. El va lucra in compartimentul defensiv cu fundasii, iar eu voi lucra cu mijlocasii si cu atacantii. Sper sa avem rezultate cât mai bune si la finalul campionatului sa ne bucuram cu totii impreuna".

Dupa disputarea a 28 de etape din seria a patra a Ligii a III-a, CSM scolar Resita ocupa locul trei, cu 33 de puncte, la doua puncte in urma liderului Industria Galda si la un punct de ocupanta pozitiei secunde, National Sebis.

Sursa: news.ro