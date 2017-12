Doi se lupta, al 3-lea castiga! Unde poate ajunge marca Steaua in mijlocul razboiului dintre CSA Steaua si Gigi Becali

De incertitudinea razboiului Becali - CSA Steaua poate profita un avocat.

Marca Steaua poate deveni din luna februarie a avocatului Pompiliu Bota! Acesta a solicitat o cerere pentru ca marca Steaua sa-i fie atribuita cu tot cu logo la Oficiul European pentru Marci si Desene (EUIPO), scrie Gazeta Sporturilor.

"Cum este si firesc, Oficiul European a primit cererea respectiva si pentru ca era depusa in conformitate cu cerintele de forma si fond ale oficiului, a publicat-o. Din acest moment, oficiul va analiza toate eventualele obiectii sau opozitii formulate de orice tert care isi dovedeste interesul.



Din experienta va putem spune ca atunci când analizeaza fiecare caz, specialistii de acolo au acces la o baza impresionanta de jurisprudenta, deci rezolvarea unor cazuri asemanatoare in care un brand foarte cunoscut si valoros este in disputa. Important este ca aceia care isi sustin drepturile sa respecte cu strictete procedurile si sa prezinte cât mai clar si documentat motivele pentru care considera ca un brand le apartine, incepând chiar cu dovezi ale momentului creatiei acelui logo daca este posibil" a declarat Radu Bozocea, partener la Weizmann Ariana&Partners, agentia romaneasca ce are cele mai multe cazuri prezentate la EUIPO.

Astfel, titular al marcii Steaua Bucuresti poate deveni Pompiliu Bota in luna februarie pentru ca apoi sa poata comercializa in toata Europa produse cu numele clubului.