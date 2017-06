Dispare una dintre echipele EUROPENE ale Romaniei: "Nu se inscriu in campionat!"! Anunt de ultima ora la FC Brasov

Seria dezastrelor financiare continua cu FC Brasov!

Chiar daca sefii sperau ca vor redresa clubul pe ultima suta de metri, calculele par sa-i depaseasca. FC Brasov nu mai are nicio sansa de a incepe sezonul viitor, anunta Sport Total FM. Ultima salvare pentru plata unora dintre restante este suma pe care Gigi Becali ar putea-o plati drept cota din transferul lui Alex Chipciu la Anderlecht. Brasov si Steaua se judeca de luni bune pentru suma de bani care poate asigura macar plata catorva salarii pentru angajati.

"FC Brasov nu se va inscrie in Liga a 2-a. Va fi prima data cand Brasovul nu va avea nicio echipa in primele 3 ligi. Sunt oameni la club neplatiti de luni bune, se afla intr-o situatie disperata. Florentin Petre mai incearca o data sa mearga la Gigi Becali pentru a obtine banii pe Chipciu", a spus corespontentul Adi Marica pentru sursa citata.



FC Brasov a terminat pe 2 in Romania acum 57 de ani, in sezonul 59-60. Cele mai tari amintiri ale ardelenilor sunt meciurile cu Espanyol, Hamburg, Besiktas sau Inter in cupele europene. Brasovul a jucat ultima oara in Europa in sezonul 2001-2002, cand l-a adus pe Ronaldo in Romania!