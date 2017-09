Dinamovistii, catre stelisti: "Lasati-ne sa ne pregatim de Champions League". Cat s-a terminat derby-ul marilor rivale la JUNIORI

"Lasati-ne sa ne pregatim de Champions League". Asta le-au spus dinamovistii stelistilor dupa derby-ul de la juniori, incheiat la egalitate!

Mutu a jucat in Champions League si le-a facut galerie dinamovistilor cu stelistii. 1-1 s-a terminat duelul.



Pustii lui Dinamo joaca in Youth League cu Lokomotiva Zagreb!



Acum 15 ani, Borcea a lansat celebrul moto la Dinamo: "Lasati-ne sa ne pregatim de Champions League",



"Eram foarte mic speram sa ajung sa joc si eu in Champions League si acum am ocazia sa o fac", a spus tanarul Vlad Motroc.