Dinamo isi ADIO de la stadion nou! O echipa din liga a patra se pregateste de modernizare pentru EURO 2020!

Directorul Companiei Nationale de Investitii, Adrian Cefalan, a anuntat ca in cazul in care noul stadion Dinamo se face, va avea dimensiuni mult mai mici decat cele care erau in plan initial.

Reprezentantul CNI a declarat ca Dinamo a intrat in criza de timp si ca are deja 4 luni intariezere fata de celelalte trei arene programate sa fie construite - Steaua, Rapid si Arcul de Triumf. Acestea urmeaza sa fie terminate pana la 1 martie 2020, care reprezinta si data limtia stabilita de UEFA.

"Stadioanele trebuie sa fie gata in 1 martie 2020. La Dinamo sunt probleme. Intram in criza de timp. Acolo nu am demarat nimic. Nimeni nu se astepta sa fie problemele astea cu Dinamo. Chiar nu ne-am gandit sa fie ceva in neregula", a spus Adrian Cefalan.

Pana sa se afle de problemele juridice, stadionul Dinamo trebuia sa fie reconstruit la o capacitate de 20.000 de locuri si au fost prezentate inclusiv imagini cu macheta arenei ce urma sa ii ia locul stadionului construit in 1951. Uterior, s-a dezvaluit ca AFC Dinamo detine prin contract parti din stadion. Clubul Dinamo i-a cedat stadionul lui Nicolae Badea, patronul lui AFC Dinamo, in 2002, printr-un contract de asociere. Problema apare in momentul in care Badea spune ca nu este dispus sa renunte la contract decat pe durata reconstructiei stadionului. Pe de alta parte, statul roman nu poate investi o suma mare de bani pentru reconstruirea arenei, atata timp cat se afla in proprietatea altcuiva.

Solutia incurcaturii ar fi o noua Hotarare data de Guvern prin care cea din 2002 sa fie anulata, spune ProSport.

Planurile initiale pentru stadion aveau termen limita pana la 30 aprilie 2017.

Aceste probleme judiciare ar putea duce la situatia in care guvernul sa refaca o arena pe care sa nu joace nicio echipa, precum Sportul Studentesc, iar dinamovistii sa ramana fara arena. "Mie, daca imi spune sa fac Cotroceni sau Sportul sau orice, ala il facem! Le fac adresa, ce acte sa-mi trimita in prima faza, verificam daca actele sunt OK din punct de vedere juridic...Trecm la etapa urmatoare.

Parerea mea e ca la urmatoarea sedinta a Comitetului Interministerial, peste doua sau trei saptamani, ar trebui luata o decizie. Din punctul meu de vedere, fiind foarte tarziu, ar trebui facut un stadion care sa fie mai mic.

Exista o cerere pentru refacerea stadionului Sportul. Stadionul Cotroceni, fiind in administrarea BNR, nu poate fi finantat prin CNI", a declarat Adrian Cefalan, directorul Companiei Nationale de Investitii.