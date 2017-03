"Din sezonul viitor, FC Universitatea va juca in liga a doua! Avem lot si antrenor". Anuntul lui Mititelu si atacul la "clona CSU"

Miercuri, 29 martie, in direct la PRO TV, 21:30: CSU Craiova - Dinamo! Joi, 30 martie, live la Sport.ro, 21:00: Viitorul - Astra!

Declarat parte vatamata in prima instanta, in dosarul dezafilierii Universitatii Craiova, Mititelu se razboieste in continuare pentru cauza sa. Acesta a castigat procesul cu Sandu si Dragomir in prima instanta, dar cei doi fosti conducatori ai FRF si LPF au facut apel.

La Curtea de Apel, astazi a avut loc un nou termen, judecatorii propunand audierea unor noi martori, precum si vizionarea unor probe. La final, acestia au decis stabilirea unei noi sedinte pentru data de 5 aprilie.

Imediat dupa incheierea sedintei de astazi, Adrian Mititelu a anuntat pe un ton sigur: echipa sa, FC Universitatea, se va reuni in aceasta vara, iar din sezonul viitor va juca in liga a doua.

"FC Universitatea Craiova se va reuni pe 1 iulie! Avem lotul facut, avem si antrenor, dar nu va pot spune mai multe. Vom juca in liga a doua!

Daca nu castig acest proces, inseamna ca suntem in Congo! Mi-au fost luate abuziv culorile, iar aceasta clona, CSU, joaca abuziv, vopsita in culorile Universitatii.

La Dinamo - CSU, o sa tin cu Dinamo, normal", a spus Adrian Mititelu la iesirea din sala de judecata.