Din Liga a doua in Liga celor doua! Formatiile din liga secunda mor pe rand: inca una isi anunta FINALUL

Formatiile din liga secunda mor pe rand. Dupa Soimii Pancota si ACS Berceni, care au parasit deja competitia, in timpul sezonului, si alte formatii au un viitor incert.

Daca pana acum se vorbea despre posibilitatea ca Unirea Tarlungeni si CSM Ramnicu Valcea sa nu mai inceapa partea a doua a sezonului, date fiind problemele financiare ale celor doua cluburi, lucru care ar lasa cel de-al doilea esalon cu 16 echipe, acum inca o formatie este in pericol.

La un pas de Liga I in urma cu un an, cand s-a batut pana la finalul Play Off-ului pentru promovare, Dunarea Calarasi are acum probleme.

Liga2.ro noteaza ca formatia calaraseana a ramas fara finantare de la Consiliul Judetean in urma unui control al Curtii de Conturi. Ultima dintre institutii a cerut sistarea finantatilor prin cotizatie catre echipele AFC Dunarea 2005 Calarasi si AHC Dunarea Calarasi.

Curtea de Conturi a precizat faptul ca finantarea echipelor de fotbal, futsal si handbal ale orasului Calarasi din partea autoritatilor locale si judetene nu se mai pot face prin cotizatie, ci doar prin proiect.

In aceste conditii, scrie sursa citata, autoritatile locale mai pot finanta Dunarea Calarasi in baza legii nr. 350/2005, care are ca scop stabiliera principiilor, cadrului general si a procedurii pentru atribuirea contractelor de finantare nerambursabila din fonduri publice, precum si caile de atac al actului sau deciziei autoritatilor finantatoare care aplica procedura de atribuire a contractelor de finantare nerambursabila.

Oficial Dunarea: "Nu avem bani de cantonament"

In urma sistarii finantarii, Dunarea Calarasi isi poate opri activitatea. Presedintele clubului, Bogdan Leu, a declarat la Radio Sport Total FM ca echipa nu are bani nici de cantonament.

"Nu vorbim de sume, dar vorbim despre un control al Curtii de Conturi, care ne-a transmis ca nu a fost tocmai legala finantarea. Noi speram sa nu fie asa, sa primim in continuare finantare. Acum trebuie sa vedem ce putem indrepta si regla pentru a intra in legalitate. In acest moment, finantarea a fost oprita. Din acest motiv, nu mai putem sa plecam in cantonament, ca nu avem cu ce. Suntem la zi cu toate platile si putem functiona inca o luna fara probleme. Am discutat si le-am explicat jucatorilor cum stau lucrurile. Unii au dorit sa joace pe gratis pana la vara.

Clubul nostru prima cotizatie din partea membrilor cotizanti, adica Consiliul Judetean si Consiliul Local. Cotizatia nu este legala din punctul de vedere al Curtii de Conturi", a spus Bogdan Leu.

Dunarea Calarasi ocupa locul 12 in clasamentul Ligii a II-a in pauza de iarna.