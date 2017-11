Declaratia fabuloasa a portarului de la Venus Bucuresti, dupa ce a pierdut cu 1-26 in fata Rapidului: "Daca nu le dadeau ei pe primele..." :))

Academia Rapid a invins-o cu 26-1 pe Venus Bucuresti, intr-un meci disputat in liga a patra, pe stadionul Giulesti.

Rapidistii, cu Daniel Niculae si Daniel Pancu in frunte, le-au umplut poarta celor de la Venus, in primul meci disputat intre cele doua echipe dupa 75 de ani. Acestia au marcat la foc automat, din toate pozitiile, oprindu-se la 26-0, cand oaspetii au reusit si ei sa puncteze o data.

La final, portarul lui Venus, Emil Constantinescu, a facut o declaratie amuzanta.

"Sincer, n-am mai luat niciodata atatea goluri. Dar o diferenta de la cer la pamant, pentru ca noi suntem amatori, venim de la munca. Ei sunt jucatori profesionisti, platiti pentru treaba asta. Unii dintre nou au iesit de la serviciu si au venit direct la meci. Am avut si multe absente. Bine, nu ca ar fi contat...

Au avut noroc! Au fost norocosi! Daca nu dadeau primele zece goluri, eu cred ca puteam chiar sa conducem cu 1-0. Pentru noi a fost o experienta placuta, unii am fost prima data pe acest stadion. Am pierdut un meci, dar am castigat experienta", a spus Emil Constantinescu.

"Acum, capul sus si mergem inainte, nu avem ce sa facem! Daca ne-au batut Rapid sau Steaua, asta nu inseamna ca ne lasam de fotbal. Nu e pentru pentru performanta in liga a patra, intr-adevar. Pentru ei, pentru Academia Rapid sau CSA Steaua e altceva. Ei au salarii, au prime de joc!

Eu iau salariul de la munca, muncesc, dar nu pot sa zic ce", a mai spus el.