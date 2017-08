De la Milano, la Viitorul Cotofenii din Dos! Universitatea lui Mititelu a fost afiliata si va juca in liga a patra! VIDEO

Adrian Mititelu a pierdut procesul pentru dezafilierea Universitatii Craiova, iar acum a decis sa o ia de la zero!

Universitatea Craiova 1948 SA a fost afiliata si inscrisa in liga a patra de catre Asociatia Judeteana de Fotbal Dolj. Mititelu sustine in continuare ca va aduce dovada incontestabila ca echipa sa este continuatoarea de drept a Stiintei, si nu CSU Craiova, cea care se dueleaza joi cu Milan in Europa League, de la 21:45, in direct la ProTV.

Pana atunci, Universitatea lui Mititelu se dueleaza cu AS Viitorul Cotofenii din Dos, AS Arena Bulls Preajba sau Prietenia Craiova in liga a patra din Romania.

Azi, noua echipa din Craiova s-a impus cu 6-1 in partida amicala cu LPS Slatina, intr-un meci in care a marcat si fiul finantatorului, Adrian Mititelu jr. La finalul partidei, fanii prezenti la meci si jucatorii au ingenunchiat pe teren!