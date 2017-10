"Daca nu semna cu Steaua, ajungea la Manchester United!" Dezvaluire incredibila despre jucatorul care va fi titular in aceasta seara

Sanatatea Cluj - Steaua, 20:30, la ProX.

Bucurati-va de fotbal, in direct la PRO TV! Marti, 31 octombrie, 21:45: AS Roma - Chelsea! Joi, 2 noiembrie, 22:00 Steaua - Beer Sheva! Bate Cupa la PRO X, de la 20:30: Sanatatea Cluj - Steaua

Tanarul portar adus de Steaua vara trecuta, Andrei Vlad, are sanse mari sa fie titular in partida din aceasta seara din Cupa Romaniei. Goalkeeperul de 18 ani este vazut ca viitorul titular din poarta echipei lui Nicolae Dica, fiind monitorizat inca de dinainte de transfer de catre Manchester United!

"Am fost uimit cand am auzit. Manchester United ma suna si imi spunea de un jucator care era in Romania, iar eu nu-l stiam. Eu nu stiam de el. A ajuns la Steaua acum, e portar. Ma intrebau de el acum trei ani, mi-au zis <<Du-te, daca vrei, semneaza-l si il luam la noi>>. A optat spre alt impresar si a ajuns la Steaua. Daca nu, ajungea la Manchester United. Puteau sa-l ia. Suma de transfer era pe masura" a spus impresarul Florin Manea pentru Prosport.

Andrei Vlad a ajuns la Steaua cu scandal dupa ce si-a rupt contractul cu CSU Craiova. Lui i-a fost fixata o clauza de reziliere de 30 de milioane de euro. "L-am luat pe Messi al portarilor" a spus Gigi Becali in momentul in care a fost anuntat oficial transferul lui Vlad.