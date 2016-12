Cuvintele care dau FIORI. Steaua e a Armatei, Lacatus spune: "Ma intalnesc saptamanal cu Valentin Ceausescu!"

CSA Steaua. La 27 de ani de la Revolutie, Romania ar putea avea din nou un club departamental in fotbal

Printre misiuni in Afghanistan si Irak, achizitiile de avioane F16, scutul anti-racheta de la Deveselu si alte proiecte NATO de securitate in regiune, Armata se pregateste sa transfere mijlocasi, atacanti, fundasi, portari, antrenori si masori pentru noua echipa de fotbal care intoarce Romania in timp.

CSA a castigat in instanta in fata lui Gigi Becali, astfel ca "Steaua" de pana acum devine FCSB, urmand ca in Liga a 5-a din Romania sa apara un club nou, desi vechi, cu numele CSA Steaua.

Cu Marius Lacatus coordonator, cei de la CSA viseaza ca in 2020 sa ajunga in prima liga din Romania. Pana atunci Lacatus trebuie sa organizeze totul. De la centrul de copii si juniori, pana la noul club de fotbal.

Si pentru ca imaginea "fotbalului din epoca de aur" a Romaniei sa fie completa, Lacatus a vorbit intr-un interviu pentru revista oficiala FRF, citat de Adevarul, despre relatia buna pe care o are cu nimeni altul decat Valentin Ceausescu, fostul sef al Stelei din perioada comunismului si singurul fiu al fostului dictator care mai traieste.

"Ma intalnesc saptamanal cu Valentin sau daca nu ne vedem vorbim la telefon. Ne intelegem minunat, mai ales dupa Revolutie."

"Inainte nu-mi permiteam prea multe desi din echipa eu glumeam cel mai mult. Valentin e de un optimism incurabil. Asa a fost mereu."

"Imi aduc aminte ca in 1985 dupa primul tur din Cupa Campionilor ne-a spus ca vom castiga trofeul. Noi dadeam din coate si radeam pe ascuns. Ziceam ca e nebun. Dar Valentin Ceausescu venea si pleca ultimul de la stadion", spune Lacatus.