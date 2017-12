Rusia 2018, primul Mondial arbitrat video! FIFA testeaza toate variantele. Cand se va lua decizia finala

Alexandru Deaconu, vice-presedintele CCA, spune ca tehnologia video ar putea fi implementata si la Cupa Mondiala din Rusia.

Tehnologia video ajunge sa fie tot mai vehiculata in fotbalul international. Aceasta poate fi folosita si in Liga 1 chiar din acest play-off. Alexandru Diaconu sustine ca noua tehnologie poate sa apara si la Cupa Mondiala ce va avea loc la anul in Rusia.

"Acest sistem este in test, iar o decizie finala va fi luata abia in martie 2018. Sunt mai multe variante care functioneaza in diferite tari. Ulterior, vor fi analizate toate aceste experimente si se va veni cu o concluzie finala. Atunci IFAB va lua o decizie si tot atunci se va decide daca sistemul va fi folosit la Campionatul Mondial din Rusia. Ati vazut ca au fost selectati anumiti arbitri, dar ei nu stiu daca vor fi folositi pentru Video Assistant Referee. In martie 2018 se decide", a spus Alexandru Deaconu la TelekomSport.