Cu ce se ocupa "Printul" Cristea dupa ce a rarit-o cu fotbalul: "Iti asigura traiul"

Ajuns la 33 de ani, Adrian Cristea, fotbalist care a evoluat de-a lungul carierei la Dinamo, Steaua ori Concordia Chiajna, spune ca nu vrea sa renunte la fotbal, chiar daca in ultima perioada nu a mai avut echipa.

Cristea se antreneaza cu un preparator fizic personal si asteapta oferte.

In paralel, cel poreclit "Printul" isi vede de afaceri. Acesta a dezvaluit ca are in prezent doua business-uri.

"Am doua business-uri, unul in domeniul fashion si inca unul, cu un prieten de la Iasi, de productie de mobila de interior. Ar putea asigura traiul, daca te implici. Daca ma voi lasa de fotbal, o sa am mai mult timp si ma voi implica 100%", a spus Cristea la Digisport.

Cristea spune ca nu e hotarat daca va mai ramane in fotbal si dupa ce isi va incheia cariera de jucator.

"Nu cred ca voi mai fi in domeniul asta. Nu am niste relatii foarte bune. Asa e in societatea romaneasca, nu doar in fotbal: pe relatii, pe pile, in orice domeniu. Asta e boala noastra, zic eu. Si in fotbal e la fel: pe pile si pe prietenii. Eu nu am fost un om sau un jucator care sa perii pe cineva sau sa ma dau pe langa cineva Am incercat sa ma bazez doar pe mine, nu o sa fiu prieten cu unul sau cu altul. Acum, daca te gandesti, bineinteles ca mai ai regrete si te gandesti ca ai putea face mai multe sau mai bine. Per ansamblu, zic eu ca m-am bucurat si de fotbal, si de viata", a mai spus Cristea.

Adrian Cristea a bifat 7 cluburi in cariera sa: Poli Iasi, Dinamo, U Cluj, Petrolul, Standard Liege, Steaua si Chiajna.