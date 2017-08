CSA Steaua se pregateste pentru debut! A inceput montarea tribunelor in Ghencea. FOTO

CSA Steaua spera sa fie inscrisa in liga a patra!

Cu 600 de abonamente vandute deja pentru noul sezon, CSA Steaua asteapta asistenta record in primul sezon de la reinfiintare. Mai sunt cateva zile pana cand noua echipa a Armatei va afla daca va juca in liga a patra, asa cum a cerut. Pana atunci, pe unul din terenurile de antrenament din Ghencea se monteaza tribune provizorii pentru galeria Stelei. Stadionul Steaua intra in reconstructie pentru EURO 2020. Tot atunci estimeaza si conducatorii Stelei ca vor reusi promovarea in prima liga.