CSA Steaua neaga faptul ca va cumpara echipa in ligile inferioare! Cum formeaza Lacatus lotul noii formatii

Cei de la CSA au dezmintit informatia aparuta astazi.

CSA Steaua a oferit un comunicat de presa dupa ce a aparut informatia ca se doreste preluarea unei echipe aflata in liga a 3-a sau a 4-a. Cei de la CSA au dezmintit aceasta informatie.

"Referitor la informatiile aparute in presa cu privire la asa-zisele intentii ale Clubului Sportiv al Armatei „Steaua” Bucuresti de a se inscrie in competitiile organizate de Asociatia Municipala de Fotbal Bucuresti sau Federatia Romana de Fotbal prin preluarea unei alte echipe de fotbal, pentru corecta informare a opiniei publice, Biroul de presa al CSA face urmatoarele precizari:



CSA „Steaua” Bucuresti nu a avut in vedere in niciun moment preluarea unei alte echipe care activeaza deja in ligile inferioare, ca strategie de inscriere in competitiile organizate de Asociatia Municipala de Fotbal Bucuresti sau Federatia Romana de Fotbal. Planul de formare si dezvoltare al sectiei de fotbal seniori a CSA a fost anuntat in mod transparent, inca de la inceputul acestui an.



In conformitate cu acesta, antrenorii Centrului de fotbal pentru copii si juniori, coordonati de Marius Lacatus, au urmarit in toata aceasta perioada o serie de jucatori din care va fi selectionat un lot de circa 25 de sportivi si care vor forma echipa CSA „Steaua” Bucuresti.



in perioada imediat urmatoare incheierii actualei editii de campionat, CSA „Steaua” Bucuresti va contacta cluburile apartinatoare pentru demararea tratativelor de negociere a transferurilor pe linie sportiva. in conformitate cu prevederile regulamentare, echipa de fotbal seniori a Clubului Sportiv al Armatei „Steaua” Bucuresti se va inscrie pentru a participa in sezonul competitional urmator la nivelul la care Asociatia Municipala de Fotbal Bucuresti va decide" a transmis CSA Steaua intr-un comunicat oficial.