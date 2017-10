CSA Steaua, meci spectaculos cu AFC Rapid! In minutul 70 era 3-0 pentru gazde: cat s-a terminat

CSA Steaua a facut spectacol cu AFC Rapid, scor 7-0.

Echipa condusa de Ion Ion a castigat cu 7-0 meciul de pe teren propriu din etapa a 10-a a ligii a patra. Zeciu (min.3, min. 84), Curt (min.43), Patranoiu (min.70), Alin Predescu (min.78, min.86) si Macris (min. 91) au marcat pentru CSA Steaua.



In urma acestui rezultat, CSA Steaua a acumuleaza 25 de puncte dupa noua etape si are un golaveraj de invidiat: 58-2.



In etapa precedenta, CSA Steaua a remizat o alta echipa giulesteana. 1-1 s-a terminat partida cu Academica Rapid, meci jucat in Giulesti.