CSA Steaua a obtinut cea mai mare victorie din istoria ei: 10-0 cu Steagu Rosu Brasov! FOTO

CSA Steaua a terminat pe 3 turneul amical disputat la Brasov.

Steaua s-a impus in finala mica cui 10-0 in fata Steagului Rosu Brasov, dupa ce a pierdut in semifinale cu Otelul la 11 metri, dupa 2-2 in timpul regulamentar.



Pentru stelisti au marcat Mirea x2, Peptanus, Curt, Predescu x2, Drobantu, Sitaru, Vilcea x2.