CSA nu contruieste doar echipa, ci ii face si stadion. "Mini-Steaua" va juca pe o arena reconstruita chiar langa "templul Ghencea"

Armata a inceput sa construiasca stadionul pe care Steaua lui Lacatus va juca in liga a 4-a! "Mai sus de liga a treia n-o sa ajunga niciodata", promite Becali.

Fotbal cu SUPEREROI pentru SUPERCUPA EUROPEI |Supercupa Europei, Real Madrid - Manchester United, 8 august, 21:45, PRO TV! Incepe drumul spre Champions League! Steaua - Plzen, marti, 20:30, in direct la PRO TV! Bucurati-va de fotbal!

Ghencea va fi modernizata pentru EURO, iar Armata construieste un mini-stadion acolo pentru meciurile Stelei lui Lacatus. Nu vor intra mai mult de 1.000 de fani. Atatia au fost la reunirea echipei. Lacatus vrea un loc in liga a treia!



Becali spune ca va face tot posibilul ca echipa Armatei sa nu promoveze.



"Daca i baga in liga a patra nu promoveaza, ca e Rapidul, e si Sportul. Cand o sa ajunga in liga a treia, eu o sa i tin pe ei 5 ani acolo. Pot sa faca 10 Stele, numai ca Steaua e una singura", spune Becali.