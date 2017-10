Cosmin Contra are de astazi o noua functie! Anuntul facut de Razvan Burleanu

Presedintele Federatiei a vorbit si despre posibilitatea ca Cristi Chivu sa se alature FRF.

Bucurati-va de fotbal, in direct la PRO TV! Marti, 31 octombrie, 21:45: AS Roma - Chelsea! Joi, 2 noiembrie, 22:00 Steaua - Beer Sheva!

Presedintele FRF, Razvan Burleanu, a declarat ca selectionerul Cosmin Contra va fi vicepresedinte al Comisiei Tehnie in locul lui Ionut Badea.

"La propunerea presedintelui Comisiei Tehnice, Mihai Stoichita, Cosmin Contra devine vicepresedinte al Comisiei Tehnice in locul lui Ionut Badea", a declarat Burleanu.

Intrebat daca acesta va avea drept de vot in cazul in care se va pune in discutie demiterea selectionerului, Burleanu a raspuns: "Sa nu discutam asa departe, va fi membru cu drept de vot, dar in aceasta situatie statutul nu-ti permite sa votezi cand este vorba de propria persoana. Motivul pe care ni l-am dorit sa-l avem in Comisia Tehnica este acela de intari relatia dintre nationale si prima reprezentativa si este de salutat acest efort al lui Contra de a se alatura Comisiei Tehnice".

Razvan Burleanu a vorbit si despre posibilitatea ca fostul international Cristian Chivu sa se alature echipei de la FRF: "Doar Cosmin Contra si Cristi Chivu pot spune asta. Cu Bogdan Lobont a reusit. Cred ca sunt discutii, dar Cosmin Contra este mult mai in masura sa raspunda. Si venirea lui Adi Mutu consideram ca este un castig, deja s-a integrat foarte puternic. Nu e vorba de venit in echipa mea sau a altcuiva, pur si simplu e vorba de ceea ce facem cu fotbalul din Romania. Si vrem sa-l crestem".

Burleanu a precizat ca din sezonul viitor s-a intarit principiul prin care un club cu datorii la bugetul de stat nu-si va mai lua licenta pentru Liga I: "S-a prezentat raportul de audit in ceea ce priveste analiza financiara a cluburilor de Liga I si am intarit un principiu care se va aplica din primavara anului viitor si din viitorul sezon in ceea ce priveste controlul datoriilor cluburilor din Liga I catre stat. Daca vei avea datorii la bugetul de stat, nu-ti vei lua licenta pentru a evolua la nivelul Ligii I. si la nivelul Ligii a II- a am aplicat un sistem de monitorizare financiara, astfel incat ca in doi ani de zile sa nu mai avem cluburi aflate in insolventa la nivelul Ligii I. Am discutat si despre constituirea comisiei de fotbal profesionist, in aceasta comisie urmand sa fie incluse elementele care face referie la fotbalul profesionist".

Declaratiile lui Burleanu au fost facute, luni, dupa sedinta Comitetului Executiv al FRF.

Sursa: News.ro