Controversele din jurul lui Jean Padureanu. Ce spunea cel supranumit "Tata Jean" si "Contele Blatula" despre Cooperativa din fotbal

Jean Padureanu, unul dintre cei mai controversati oameni din fotbalul romanesc, totodata si cel mai longeviv presedinte de club, a incetat din viata la varsta de 80 de ani, dupa o suferinta grea in ultima parte a vietii sale.

Padureanu a incetat din viata dupa o destul de lunga perioada in afara atentiei publice, acesta disparand dupa eliberarea din inchisoare, din 2015.

Condamnat in 2014 in Dosarul Transferurilor, Padureanu si-a ispasit pedeapsa in regim de spital-penitenciar.

Viata si controversele din jurul lui Jean Padureanu

Nascut la Bailesti, Dolj, pe 22 martie 1936, Jean Padureanu si-a inceput cariera in sport ca fotbalist la echipa locala. Ulterior, acesta a trecut pe la Universitatea Craiova, CCA - Steaua si Gloria Bistrita, acolo unde a cunoscut succesul.

Inca din vremea in care era jucator activ, Jean Padureanu a devenit vicepresedinte al clubului Gloria Bistrita, pentru ca ulterior sa preia sefia clubului.

Cu el la conducere, Bistrita a cunoscut cea mai infloritoare perioada din istoria clubului fanion al orasului.

Timp de 21 de ani, din 1990, Bistrita s-a mentinut in prima liga, reusind chiar sa triumfe in Cupa Romaniei (1994) si sa obtina un loc 3 (2003).

In aceasta perioada, Padureanu si-a recapatat insa numele de "Tata Jean" ori chiar "Parintele Cooperativei". Fanii care il ironizau uneori il strigau si "Contele Blatula".

Jean Padureanu a fost suspectat ca a condus o "cooperativa" in fotbalul romanesc, in interiorul careia cluburile cadeau la pace pentru rezultate favorabile.

Padureanu a negat intotdeauna existenta unei astfel de "mese rotunde" si spunea ca sunt "doar vrajeli".

De altfel, el a mai spus ca nu a facut niciodata avere din fotbal, acesta fiind si unul dintr emotivele pentru care a divortat la un moment dat.

Iata ce spunea Jean Padureanu intr-un interviu acordat Prosport, in urma cu 4 ani.

"As regreta si m-as rasuci in mormand daca aceasta echipa (n.r Gloria Bistrita) ar disparea.

Eu am un singur apartament, care e gajat in Dosarul Transferurilor. Permanent am cerut sa-mi amanlizeze averea. Nici nu mai stiu de cand nu am luat salariul. Traiesc din acest salar si din imprumuturi de la prieteni. Merg si le zic sa-mi restituie imprumuturi de 3-4 milioane de lei vechi. De la Gloria am primit 50.000 euro, dar i-am dat inapoi.

Puteam sa ma imbogatesc din fotbal, dar nu regret ca nu am facut-o. Cu 25-30 de ani in urma, tot din acest motiv a divortat sotia de mine. N-am avut copii si mi-a pus problema asta: sa pun pentru ziua de maine.

Cei care spun de Cooperativa sunt invidiosi. Sunt unii care ziceau: ia uite-i si pe taranii astia de la Bistrita unde au ajuns" si incepeau sa infloreasca intre ei ca Padureanu a facut-o pe aia, a facut-o pe aia...povesti. Ce-am facut rau au fost doar niste reciprocitati cu 5, 6, 7, 8 ani in urma. Au fost fara bani, fara nimic. Cu asta am gresit. Asa erau vrem urile. Gloria le-a inceput? Le-au facut cluburile mari! Daca altii reuseau sa ia campionate si cupe trebuia sa copez ceva.

Eu m-am curatat total. Nu vreau sa particip nici la discutii de genula sta. Cand aud asa ceva ma ridic si plec. Nu a existat "Cooperativa". Astea sunt povesti si vrajeli. In "Cooperativa" trebuiau sa fie 5-6 insi. Nu puteau sa le satisfaci problemele tuturor.

Cel mai mandru sunt pentru cei 21 de ani in care Gloria nu a retrogradat, alaturi de Dinamo si Steaua. M-am simtit furat cand am fost retrogradati pe nedrept. Regulamentele sunt prost facute. Toate sunt facute in interesul cuiva si aici intervin cel mai mult impresarii", spunea Jean Padureanu.

Ce spunea Jean Padureanu in 2011, pentru Puterea.

"E o vrajeala asta cu Parintele Cooperativei. Eu nu fug de raspundere, dar s-au inflorit multe despre mine. Sunt povesti deja.

Cooperativa a fost facuta inainte de 1989, iar odata cu trecerea timpului si-a pierdut din putere. Oricum, va spun sincer, Cooperativa aia era mult mai curata decat ce este acum in fotbal. Atunci, onoarea era cuvant de ordine. Acum, banii le-au luat multora mintile. Banul e ochiul dracului.

Se mai faceau reciprocitati, in sensul ca eu bat acasa cu Suceava si pierd in deplasare, asa. Am dat un exemplu, nu ca asta ar fi echipa! Au fost doua-trei. Dar acum suntem curati ca lacrima. Iar eu nici nu cred ca se mai fac blaturi", spunea acesta.