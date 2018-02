Concurenta pentru Academia Rapid! Echipa suporterilor rapidisti va fi inscrisa in Liga a 5-a Bucuresti

ACS Rapid Frumosii Nebuni ai Giulestiului se pregateste sa debuteze in liga a 5-a.

Autor: Gabriel Chirea



Exista concurenta pentru Academia Rapid, clubul finantat de Primaria Sectorului 1, care a ramas recent fara personalitate juridica si care, teoretic, nu mai poate juca barajul pentru a promova in Liga a 3-a.

ACS Rapid Frumosii Nebuni ai Giulestiului, echipa infiintata de suporterii Rapidului si care nu a fost lasata, in 2017, sa se inscrie in Liga a 5-a Bucuresti, desi a depus toate actele necesare, se pregateste sa debuteze in luna martie in esalonul unde i-a fost interzis pe nedrept accesul in vara anului trecut. Pana la finalul acestui sezon, echipa fanilor giulesteni va juca fara sa acumuleze puncte si fara sa aiba drept de promovare, urmand ca din campionatul viitor sa devina membra cu drepturi depline ale ligii conduse de Asociatia Municipala de Fotbal Bucuresti, cea care, in vara lui 2017, a inscris direct in Liga a 4-a patru cluburi noi (CSA Steaua, Academia Rapid, CS FC Dinamo si Carmen Bucuresti).

Modul de desfasurare al activitatii este unul promitator, pe modelul socios, care are deja succes la doua cluburi timisorene de liga secunda, ASU Poli si Ripensia, fiind preluat de la FC Barcelona, Real Madrid sau Benfica. In acest moment, echipa este sustinuta de peste 100 de socios, care au contribuit deja cu aproape 40.000 de lei si care primesc un raport financiar anual detaliat in privinta modului in care se cheltuie bugetul. Exista promisiunea ca alte cateva sute de fani asteapta inscrierea clubului in campionat pentru a se alatura proiectului, in aceeasi situatie gasindu-se si cateva companii private.

"ACS Rapid Frumosii Nebuni ai Giulestiului s-a nascut in aceeasi zi cu marele Rapid, 25 iunie (n.r. - Rapid - 1923, Rapid FNG - 2017), iar misiunea noastra este sa reconstruim Rapidul, pe termen lung, sa-i oferim stabilitate si un mediu de dezvoltare optim. La prima vedere pare o utopie ca sute, poate chiar mii de oameni sa cotizeze lunar pentru existenta unui club de fotbal. Exemplele insa sunt nenumarate la nivel international si incep sa apara si in Romania. Sunt povesti de succes din care trebuie sa invatam, pe care trebuie sa le avem ca model si care trebuie sa ne mobilizeze catre scopul comun: renasterea spiritului rapidist", transmit initiatorii acestui proiect.

Rapid FNG are deja un lot de 22 de jucatori, majoritatea jucatori tineri si fosti componenti ai grupelor de juniori ale Rapidului (clubul intrat in faliment in iunei 2016), si isi disputa meciurile de acasa pe arena Coresi, care se afla la cativa kilometri de Stadionului Giulesti. Echipa este pregatita de Iulian Branzelof, un antrenor cu rezultate bune la nivel juvenil, si a inceput deja seria meciurilor de pregatire. Pana acum s-a jucat cu Rapid Clejani (6-3, locul 1 din Liga a 5-a Giurgiu) si CS FC Dinamo (0-0, locul 4 din Liga a 4-a Bucuresti), iar duminica, de la ora 13.00, urmeaza sa intalneasca pe Carmen Bucuresti (ocupanta locului 7 din Liga a 4-a Bucuresti), urmasa legendarei echipe interbelice a afaceristului Dumitru Mociornita, antrenata acum de fostul rapidist Adrian Matei.