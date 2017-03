Comuna in care oamenii s-au cocotat pe case ca sa vda Petrolul! Meci cu peste 1.000 de oameni in liga a 4-a. VIDEO

A fost sarbatoare la Brebu! La 25 de ani dupa ce Dinamo a jucat acolo in Cupa Romaniei, a venit Petrolul, iar oamenii s-au cocotat pe case sa vada meciul!

Special: Romania de Mondial! Toate informatiile, reactii si comentarii inainte, in timpul si dupa Romania - Danemarca! Miercuri, 29 martie, in direct la PRO TV, 21:30: CSU Craiova - Dinamo! Joi, 30 martie, live la Sport.ro, 21:00: Viitorul - Astra!

Peste 1.000 de oameni s-au inghesuit in jurul stadionului din Brebu, aflat langa biserica. Tribuna oficiala a fost in spatele bancilor de rezerva, montate special pentru meciul cu Petrolul! Balcoanele caselor s-au transformat in loje.

"Neymar" de la Brebu a dat primul gol. A incercat sa-si faca frizura ca adevaratul Neymar, dar nu prea i-a iesit.

"Imi place numarul 11, pentru ca e purtat si de Neymar", a spus Marian Rada.

Petrolul a scos doar un egal impotriva echipei cu 3 politisti si 2 jandarmi in primul 11.

"Ce scuza sa gasim, nu avem nicio scuza! Trebuie sa muncim, sa punem capul in pamant si asta este", a spus si Roland Stanescu.