Scene INTERZISE cu PRINTUL CRISTEA! A ramas fara permis dupa ce a fost prins facand SEX in masina. Detalii incendiare

Adrian Cristea a renuntat la fotbal, dar n-a scapat de atentia presei!

Fostul mijlocas are din nou probleme! SpyNews scrie despre un episod incredibil cu Cristea in prim-plan. 'Printul' a ramas fara permis chiar de Revelion. Nu pentru ca a depasit limita de viteza sau pentru vreo greseala in trafic. Sursa citata sustine ca fotbalistul a fost prins de politisti in timp ce facea sex cu iubita sa, modelul Yannina Oltean, in masina. Oltean a devenit cunoscuta in presa dupa un scandal petrecut in 2014. Atunci s-a urcat la volan sub influenta unor substante interzise si a lovit un taxi. Pentru a incerca sa scape, i-ar fi promis unui politist favoruri sexuale, conform SpyNews.