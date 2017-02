CE SURPRIZA! Clubul din Romania care a inceput colaborarea cu Tottenham! S-au intalnit deja cu Pochettino

Mutare surpriza azi in fotbalul din Romania.

Florin Raducioiu, directorul tehnic al Academiei Atletico Madrid din Bucuresti, s-a intalnit, la Londra, cu Mauricio Pochettino, managerul lui Tottenham, si a pus bazele unei colaborari la nivelul juniorilor, informeaza site-ul oficial al academiei.

Cei doi au rememorat perioada anilor 1994-1996, cand au fost coechipieri la Espanyol Barcelona si au discutat despre conlucrarea in domeniul sperantelor.

Fostul international roman a asistat la jocul de sambata seara, in care Tottenham a invins cu scorul de 1-0 (0-0), pe Middlesbrough, prin golul reusit in minutul 58 de Harry Kane din penalty.

"Imi pare nespus de bine ca am acceptat invitatia lui Mauri si am putut sa asist la un meci mai mult decat interesant. M-a bucurat victoria fostului meu coleg de la Espanyol. Faptul ca Tottenham este pe locul 2 in Premier League, arata inca o data clasa lui ca manager", a declarat Raducioiu pe site-ul Academiei Atletico Madrid din Bucuresti.

"Mauri m-a invitat, vineri seara, la restaurantul The Beast, locul unde iese de cele mai multe ori cu echipa. Ne-am amintit de multe intamplari din cariera de jucator, am vorbit de munca pe care Mauricio o face foarte bine la Tottenham, dar si despre proiectul Academiei din Bucuresti pe care il coordonez. Vom tine legatura si vom incerca, daca va fi posibil, sa colaboram la nivelul juniorilor", a mai spus Raducioiu.

Florin Raducioiu este din ianuarie directorul tehnic al Academiei Atletico Madrid, unul din cele mai importante proiecte din fotbalul romanesc la nivelul de copii si juniori. El se ocupa, in special, de echipa Elite Under 17, dar coordoneaza si celelalte grupe de copii si juniori ale academiei.