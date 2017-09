Ce destin! Acum 2 ani lua 3 trofee cu Steaua sub mandatul lui Galca, acum a ramas fara echipa la 27 de ani

Steaua - Plzen, in Europa League, se vede joi, 14 septembrie, de la 22:00, IN DIRECT la ProTV

Are 3 titluri de campion in palmares, unul cu Otelul Galati si doua cu Steaua, insa nu mai este in stare sa isi gaseasca echipa. Ionut Neagu a ramas fara contract in aceasta vara, dupa despartirea de Karabukspor.

Neagu a costat-o pe Steaua 650.000 de euro in 2013, insa a fost un esec total pentru echipa lui Gigi Becali. Acesta nu a bifat nici 30 de partide in 3 sezoane, iar majoritatea meciurilor au fost jucat din postura de rezerva.

Becali l-a lasat sa plece sub forma de imprumut in 2015, iar apoi l-a lasat liber in Turcia, insa Neagu nu a reusit sa se impuna nici la Karabukspor.

Dupa ce a cucerit 3 trofee intr-un an cu Steaua, in 2015, sub mandatul lui Galca, Neagu a ajuns sa ramana fara echipa 2 ani mai tarziu.