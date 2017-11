Cazul genial al unui fotbalist roman! A plecat de la fotbal pentru ca era PREA SLAB! Cum a ajuns sa arate

Un fotbalist roman a fost trimis sa puna muschi pe el, n-a mai iesit din sala si a ajuns sa concureze la mondialul de fitness si culturism.

Timp de 8 ani, Sebastian Dura a jucat fotbal la Bistrita. "Te bate vantul, du-te si trage de fiare", i-a spus antrenorul.

"A inceput sa-mi placa mai mult sala si asa am ramas la fitness", povesteste Sebastian.



Sebastian lucreaza in armata si de cand trage de fiare, e foarte atent cu dieta. A mancat pizza o singura data in ultimul an!



Sebastian a concurat la mondialul de culturism de la Bistrita, alaturi de un profesor universitar de 50 de ani. Studentele i-au facut galerie. :)