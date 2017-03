Dinamoviada si Steleolimpics | Cate echipe exista in realitate cu numele Steaua, Dinamo sau Rapid

Pe listele Asociatiei Municipale de Fotbal Bucuresti sunt inregistrate, in campionatele de copii, juniori sau seniori, 5 echipe cu numele de Steaua, 3 care se numesc Dinamo, 3 cu denumirea de Rapid si 4 intitulate Progresul.

In competitiile organizate de AMFB, confuzia incepe sa fie din ce in ce mai mare, deoarece in acest moment participa mai multe echipe cu numele de Steaua: CSA Steaua (clubul MApN, care va avea echipa de seniori din vara lui 2017 si care detine marca „Steaua Bucuresti”), SC FC Steaua Bucuresti SA (echipa lui Gigi Becali, ramasa fara marca, dar cu locul in Liga 1), AS Steaua Noua Generatie (scoala privata de fotbal care isi desfasoara activitatea pe terenul Electroaparataj), CS Cautis Steaua Sudului (club de juniori care se antreneaza pe baze din sudul Bucurestiului, dar care joaca uneori in comuna Berceni) si Young Steaua Alexandria (scoala de fotbal infiintata de fostii jucatori Vali Badea si Sorin Paraschiv, ambii originari din Alexandria). Este de urmarit ce reactie legala vor avea cei de la CSA Steaua in privinta numelor celorlalte echipe.

Nici in privinta celor de la Dinamo lucrurile nu sunt mai clare. In campionatele Municipiului Bucuresti evolueaza CS Dinamo (clubul detinut de Ministerul Afacerilor Interne, ale carui echipe se pregatesc si joaca in Complexul Sportiv Dinamo), SC Dinamo 1948 SA (clubul patronat de Ionut Negoita si care joaca in Liga 1, dar ale carui echipe de juniori se antreneaza si joaca la baza sportiva Granitul) si ACS Dinamo Noua Generatie (scoala privata de fotbal care isi desfasoara activitatea in incinta Complexului Sportiv Studentesc Tei).

Rapidistii care vor sa vada un meci al echipei favorite in ligile inferioare sau la meciurile de juniori, au si ei o gama variata de echipe din care pot alege, desi inca nu se stie daca si cand va scos la licitatie palmaresul clubului istoric sau macar cine il detine. Exista AFC Rapid Bucuresti (club care joaca pe Giulesti si spune ca detine palmaresul dupa declararea falimentului SC FC Rapid SA), CS Miscarea „Rapid” CFR Bucuresti (joaca pe stadionul Prefabricate si este sustinut de CS Rapid si de Aristocratic Club Rapid) si ASSC Rapid Baneasa (joaca la baza Tiriac din Pantelimon si nu pare sa aiba alta legatura cu giulesteni, in afara de nume).

De asemenea, desi Progresul Bucuresti s-a desfiintat in 2009, exista acum 4 echipe care ii poarta numele: AS FC Progresul Bucuresti, Progresul 1944 Spartac, CS Progresul 2005 si Pro Progresul I.R.

Interesante sunt si numele cu rezonanta europeana din competitiile de copii si juniori bucurestene, care fac intrecerile sa aiba un usor iz de Liga Campionilor: Chelsea Bucuresti, FC Juventus, Benfica N.G., Barca Bucuresti, ACS Ajax Noua Generatie, AFC Inter Bucuresti, ACS Valencia, Real Crangasi, ACS Arsenal Sport, ACS Celtic, United Soccer, AS Olympique, AS Atletico Bucuresti, CS Milanneto si Athletic Juniors.