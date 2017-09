Campion mondial, refuzat in LIGA A DOUA din Romania. De ce nu l-a vrut Mioveniul pe Mauro Camoranesi

Fara antrenor dupa ce Florin Marin si-a dat demisia, CS Mioveni l-a refuzat pe fostul international italian, campion mondial in 2006, Mauro Camoranesi.

CS Mioveni a primit propunerea de a-l numi antrenor pe fostul international italian Mauro Camoranesi, campion mondial in 2006 si fost castigator al Serie A cu Juventus. "Nu e momentul oportun", au raspuns, insa, conducatorii clubului argesean.

Liga2.ro scrie ca presedintele Consiliului Director al CS Mioveni, Dumitru Olteanu, a oprit inainte ca aceasta sa inceapa.

"Am primit un mesaj de la cineva si nimic mai mult. Nu am avut nicio discutie. In mesaj era scris daa suntem dispusi sa-l avem antrenor la Mioveni si ne-a dat niste date despre el. in rest nu am avut nicio discutie. Nu e momentul oportun sa-l aducem pe el", a spus Olteanu.

Mauro Camoranesi a mai evoluat de-a lungul carierei la Banfield, Cruz Azul, Verona, Juventus, Vfb Stuttgart si Lanus. El a jucat 55 de meciuri pentru nationala Italiei, marcand 5 goluri.

Dupa retragerea din activitate, in 2014, Camoranesi a antrenat echipele Coras de Tepic, Cafetaleros si CA Tigre.