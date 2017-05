O campioana URIASA a Romaniei revine in fotbal! Cumpara palmaresul cu 23 000 de euro si anunta ca va juca in Liga 1

Dupa ani de zile in care au vazut meciuri de Liga 1 doar atunci cand Steaua sau Craiova au avut nevoie de stadion, fanii lui FC Arges primesc o veste excelenta.

Promovarea lui SCM Pitesti in liga a 2-a aduce in prim-plan discutiile legate de reaparitia legendei FC Arges in fotbalul din Romania! Autoritatile locale din Pitesti vor sa schimbe numele echipei in FC Arges. Primarul orasului a oferit o suma administratorului judiciar de la FC Arges pentru a prelua brandul clubului aflat in lichidare. 23 000 de euro e valoarea la care au estimat pitestenii revenirea unei marci uriase in fotbalul romanesc. Imediat dupa declararea falimentului, brandul FC Arges a fost evaluat la peste 300 000 de euro, dar suma a scazut mult dupa ce statul nu a primit nicio propunere de achizitie la vreuna dintre licitatiile organizate pana acum!

"Sper ca in cel mai scurt timp sa ajungem si in Liga 1. Orasul, oamenii, suporterii merita acest lucru. Imi doresc sa ne numim FC Arges din vara. Asta ar trebui sa fie obiectivul principal. Pentru oras e foarte important acest lucru. O asociere cu brandul FC Arges ar umple din nou stadionul. Orasul are nevoie de o echipa in Liga 1", crede Nicolae Dica.