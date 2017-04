Burleanu socheaza: "Am vrut sa-mi dau demisia, cand am vazut gasca slujbasilor interesului personal". Ce l-a intors din drum

Razvan Burleanu, presedintele FRF, a vorbit la Ora Exacta in Sport, IN DIRECT la Sport.ro, despre cele mai actuale probleme din fotbalul romanesc. Acesta a abordat subiectul viitorului echipei nationale, dar si pe cel al scandalului FCSB - CSA.

Burleanu a comentat pe seama subiectului FCSB - CSA (DETALII AICI). De asemenea, presedintele FRF a vorbit despre mandatul selectionerului Christoph Daum (DETALII AICI), dar si despre periplul sau la conducerea FRF. Acesta a spus ca a intentionat chiar sa-si dea demisia la un moment dat, dar ca a ramas sa lupte impotriva celor pe care ii numeste fara sa dea nume "slujbasi ai interesului personal".

"Am vazut ca exista o gasca a unor slujbasi ai intereselor personale, care asteapta un moment pentru a folosi echipa nationala intr-o campanie electorala.

Campania electorala pentru 2018 a inceput deja.

Eu nu m-am folosit niciodata de echipa nationala, nu am dat niciodata in jucatori. Nu am vorbit despre selectioneri nici in campanie, nici dupa.

Dupa primele 3 luni am vrut sa renunt. Dar cand i-am vazut pe acesti slujbasi ai intereselor personale, mi-am dat seama ca aceasta este singura directie, ca trebuie sa incercam sa instauram meritocratia, nu interesele unor diversi", a spus Razvan Burleanu la Ora Exacta in Sport, IN DIRECT la Sport.ro