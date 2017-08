Bud si-a reziliat contractul cu ACS Poli! Ce a declarat atacantul

Cristian Bud si-a reziliat azi contractul cu ACS Poli Timisoara, dupa numai 5 meciuri la formatia banateana.

"Am simtit ca nu este locul meu acolo si ca nu pot sa progresez. Am decis astfel ca e mai bine sa ne despartim acum. Nu am nimic de reprosat nimanui, chiar am ramas in relatii bune cu cei din conducerea clubului", a declarat Bud.



Jucatorul de 32 de ani a semnat cu ACS Poli Timisoara la 1 iulie, dupa ce a fost transferat la CFR Cluj. Acesta nu a reusit sa marcheze pentru echipa banateana, cu toate ca a fost titular in toate cele 5 meciuri.